Украина воюет роботами-пулеметчиками

Вооруженные силы Украины начали применять наземные робототехнические комплексы (НРТК) не только для обороны, но и в наступательных действиях, заявило Министерство обороны России. По данным ведомства, два наземных боевых робота, оснащенных пулеметным вооружением, были применены на ореховском направлении в Запорожской области. Как утверждает Минобороны, расчеты ударных беспилотников обнаружили продвижение двух НРТК в сторону российских позиций, после чего, согласно заявлению ведомства, оба комплекса были уничтожены.

Институт изучения войны (ISW) еще в декабре 2024 года сообщил, что ВСУ впервые провели боевую операцию, в которой вместо пехоты использовались исключительно роботизированные наземные системы. Тогда, по данным института, украинские подразделения атаковали российские позиции под Липцами в Харьковской области с помощью наземных беспилотников, оснащенных пулеметами, а также дронов для разведки и разминирования.