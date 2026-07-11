Бомбят Украину: гибнут люди

В Одессе из-за российского ракетного удара погибли два человека, сообщают телеграм-каналы.
Еще один человек пострадал — 24-летний мужчина получил осколочное ранение.
Под удар попал объект гражданской инфраструктуры, уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
*** 16:12
ВС РФ нанесли удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум, четыре человека погибли, еще семь пострадали — их доставили в больницы, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Он добавил, что спасательные работы продолжаются.
Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь уточнил, что среди погибших — ребенок, девочка.