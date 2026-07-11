USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
США выдвинули Ирану ультиматум
Новость дня
США выдвинули Ирану ультиматум

Бомбят Украину: гибнут люди

обновлено 17:21
17:21 569

В Одессе из-за российского ракетного удара погибли два человека, сообщают телеграм-каналы. 

Еще один человек пострадал — 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

Под удар попал объект гражданской инфраструктуры, уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

*** 16:12 

ВС РФ нанесли удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум, четыре человека погибли, еще семь пострадали — их доставили в больницы, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Он добавил, что спасательные работы продолжаются.

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь уточнил, что среди погибших — ребенок, девочка.

Подарок Маска Армении
Подарок Маска Армении
17:32 168
Иран потребовал привлечь арабов к ответственности
Иран потребовал привлечь арабов к ответственности
17:17 340
Бомбят Украину: гибнут люди
Бомбят Украину: гибнут люди обновлено 17:21
17:21 570
Тихий убийца подкрался к Азербайджану
Тихий убийца подкрался к Азербайджану Наши проблемы
13:32 4763
Ильхам Алиев в Шуше
Ильхам Алиев в Шуше обновлено 17:00; фото
17:00 4082
Главу ФБР срочно вызвали в Белый дом
Главу ФБР срочно вызвали в Белый дом
16:19 929
Украина воюет роботами-пулеметчиками
Украина воюет роботами-пулеметчиками
15:49 1344
Моджтаба Хаменеи дал обещание отцу
Моджтаба Хаменеи дал обещание отцу
15:05 2075
«Сокрушительные» санкции США могут ударить по Индии, Китаю и Турции
«Сокрушительные» санкции США могут ударить по Индии, Китаю и Турции
14:18 2134
Недоразумение устранено
Недоразумение устранено обновлено 15:50
15:50 3642
Амбиции Нью-Дели, а платить Еревану
Амбиции Нью-Дели, а платить Еревану наш обзор
10:35 3253

ЭТО ВАЖНО

Подарок Маска Армении
Подарок Маска Армении
17:32 168
Иран потребовал привлечь арабов к ответственности
Иран потребовал привлечь арабов к ответственности
17:17 340
Бомбят Украину: гибнут люди
Бомбят Украину: гибнут люди обновлено 17:21
17:21 570
Тихий убийца подкрался к Азербайджану
Тихий убийца подкрался к Азербайджану Наши проблемы
13:32 4763
Ильхам Алиев в Шуше
Ильхам Алиев в Шуше обновлено 17:00; фото
17:00 4082
Главу ФБР срочно вызвали в Белый дом
Главу ФБР срочно вызвали в Белый дом
16:19 929
Украина воюет роботами-пулеметчиками
Украина воюет роботами-пулеметчиками
15:49 1344
Моджтаба Хаменеи дал обещание отцу
Моджтаба Хаменеи дал обещание отцу
15:05 2075
«Сокрушительные» санкции США могут ударить по Индии, Китаю и Турции
«Сокрушительные» санкции США могут ударить по Индии, Китаю и Турции
14:18 2134
Недоразумение устранено
Недоразумение устранено обновлено 15:50
15:50 3642
Амбиции Нью-Дели, а платить Еревану
Амбиции Нью-Дели, а платить Еревану наш обзор
10:35 3253
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться