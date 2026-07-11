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США выдвинули Ирану ультиматум
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США выдвинули Ирану ультиматум

Иран потребовал привлечь арабов к ответственности

17:17 340

Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади заявил, что опубликованный правительством США документ якобы подтверждает активную роль Объединенных Арабских Эмиратов в военных действиях против Ирана.

В сообщении в соцсети X Гарибабади отметил, что решение Министерства торговли США о смягчении экспортных ограничений для ОАЭ является «официальным признанием» поддержки Абу-Даби американской военной операции.

По его словам, документ возлагает на ОАЭ «прямую международно-правовую ответственность».

«ОАЭ должны быть привлечены к ответственности», — заявил иранский дипломат.

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