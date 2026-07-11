Иран потребовал привлечь арабов к ответственности

Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади заявил, что опубликованный правительством США документ якобы подтверждает активную роль Объединенных Арабских Эмиратов в военных действиях против Ирана.
В сообщении в соцсети X Гарибабади отметил, что решение Министерства торговли США о смягчении экспортных ограничений для ОАЭ является «официальным признанием» поддержки Абу-Даби американской военной операции.
По его словам, документ возлагает на ОАЭ «прямую международно-правовую ответственность».
«ОАЭ должны быть привлечены к ответственности», — заявил иранский дипломат.