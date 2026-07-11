Подарок Маска Армении

SpaceX передала правительству Армении в дар 56 терминалов Starlink. Об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян.

По его словам, оборудование уже находится на территории Армении, его планируется передать министерству внутренних дел для нужд спасательной службы. Терминалы позволят обеспечить каналы связи при проведении спасательных операций, стихийных бедствиях и кризисных ситуациях, а также в случаях, когда традиционная инфраструктура связи ограничена.

Айрапетян напомнил, что ранее переданные Армении 110 комплектов Starlink уже обеспечивают интернет-связь для тысяч учащихся в школах отдаленных населенных пунктов страны. Услуги Starlink доступны в Армении с 2025 года.