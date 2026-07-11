В Баку воздух прогреется до 34 градусов

12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не прогнозируется, северо-западный ветер днем будет дуть с порывами. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 20-25, днем — 30-34 градуса тепла.

Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80%, днем — 50-55%.

В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана возможны дожди с грозами, град, местами — ливни, ночью и утром в горных местностях — туман, восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 20-25, днем — 33-38, в горах ночью — 13-18, днем — 23-28, местами может повыситься до 32 градусов выше нуля.