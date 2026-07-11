Страны Балтии объявили демарш МИД России

Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии в Москве вручили МИД России совместный демарш, говорится в сообщении на сайте МИД Латвии.

В публикации отмечается, что дипломаты выразили протест в связи с заявлением замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаила Галузина о предоставлении странами Балтии воздушного пространства для ударов ВСУ по России.

«Страны Балтии отвергают утверждения России как полностью необоснованные», — говорится в сообщении.

По версии Латвии, Литвы и Эстонии, случаи появления беспилотников в их воздушном пространстве являются следствием боевых действий между Россией и Украиной.

Галузин 4 июля заявил, что, по данным Москвы, страны Балтии предоставляли украинским БПЛА возможность использовать свое воздушное пространство. «У нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», — сказал он.

В последние недели в странах Балтии произошло несколько случаев падения украинских беспилотников. В конце июня глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что подобные инциденты являются следствием конфликта с Россией и Таллин не намерен требовать от Киева прекратить такие действия, хоть и «не в восторге» от происходящего.

Весной секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что дроны ВСУ наносят удары по территории России через Финляндию и страны Балтии. По его словам, это может быть связано либо с неэффективностью западных систем ПВО, либо с использованием воздушного пространства этих государств. После этого российский МИД сообщил, что направил странам региона специальное предупреждение.