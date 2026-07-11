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Ильхам Алиев встретился с жителями села Кичик Галадереси Шушинского района
Новость дня
Ильхам Алиев встретился с жителями села Кичик Галадереси Шушинского района

Президент Словакии посетит Азербайджан

18:49 547

Президент Словакии Петер Пеллегрини 13 июля отправится в Азербайджан с официальным визитом по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщили в канцелярии президента Словакии.

Визит станет продолжением первого в истории официального визита президента Азербайджана в Словакию, состоявшегося в декабре прошлого года.

Вместе с Пеллегрини в Азербайджан прибудут заместитель премьер-министра и министр обороны Роберт Калиняк, заместитель премьер-министра и министр экономики Дениса Сакова, министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток и глава Национального банка Словакии Петер Кажимир.

В ходе переговоров с официальными лицами Азербайджана, в том числе с президентом Ильхамом Алиевым, стороны обсудят перспективы углубления сотрудничества в энергетической сфере, поддержку словацкого экспорта, развитие промышленного и технологического взаимодействия, улучшение транспортного сообщения между двумя странами, а также участие словацких партнеров в проектах восстановления и развития территорий, пострадавших в результате конфликта.

Кроме того, словацкий лидер посетит Агдамский район, где ознакомится с проектом «Умное село» (Smart Village) в селе Баш Гарвенд и примет участие в церемонии закладки первого камня новой школы имени Милана Растислава Штефаника.

Пеллегрини также проведет встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Также он посетит Аллею шехидов, почтит память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и встретится с апостольским префектом Азербайджана, выходцем из Словакии монсеньором Владимиром Фекете. 

В рамках визита в Баку также пройдет Словацко-азербайджанский бизнес-форум с участием представителей деловых кругов двух стран. Мероприятие станет площадкой для расширения торгово-экономического сотрудничества, установления новых партнерств и продвижения словацких компаний на азербайджанском рынке.

В Канцелярии президента Словакии отметили, что продолжение политического диалога на высшем уровне между Братиславой и Баку подтверждает стремление обеих стран развивать сотрудничество в стратегически важных сферах, включая энергетическую безопасность, экономику, инновации, транспорт и технологии.

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