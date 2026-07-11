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Ильхам Алиев встретился с жителями села Кичик Галадереси Шушинского района

К Китаю приближается супертайфун

18:58 511

В Китае из-за приближения супертайфуна «Бави» были эвакуированы более 1,8 млн человек. Об этом 11 июля сообщило агентство Reuters.

По данным издания, стихия движется к крупному городу Вэньчжоу. При этом до этого тайфун прошел по южной части японского острова Сакисима и миновал северный Тайвань. Несмотря на постепенное ослабление на северо-западном пути, «Бави» по-прежнему представляет угрозу из-за большого объема влаги в дождевых полосах, которые простираются примерно на ширину Франции.

Как отмечает Национальный метеоцентр, скорость устойчивого ветра достигала 144 км/ч. Прогнозируется, что утром 12 июля тайфун выйдет на сушу в районе Вэньчжоу, где проживает около 10 млн человек. Кроме того, власти Тайваня эвакуировали более 14 тыс. человек, в основном из горных районов, в качестве мер предосторожности из-за «Бави». Были отменены 920 международных рейсов, закрыты школы и офисы.

Тайфун «Майсак» 3 июля достиг южного побережья китайской островной провинции Хайнань. «Майсак» стал первым тайфуном, достигшим территории Китая в 2026 году. Отмечалось, что после прохождения через Хайнань тайфун направился в сторону залива Бэйбу, изменив траекторию на северо-запад.

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