Белый дом вызывает в суд журналистов, написавших про …

Несколько журналистов газеты The New York Times (NYT) вызваны в суд после того, как издание опубликовало статью о том, что новый самолет президента США Дональда Трампа может быть недостаточно оснащен с точки зрения безопасности.

Газета назвала повестки с требованием к журналистам дать показания перед большим жюри в Нью-Йорке «необычайным усилением попыток президента Трампа запугать» средства массовой информации.

Среди тех, кого обязали явиться в суд, значатся авторы материала о том, что Трамп после возобновления боевых действий против Ирана из соображений безопасности покинул саммит НАТО в Турции не на новом самолете, подаренном королевской семьей Катара в 2025 году. Газета со ссылкой на источники объяснила это тем, что новый борт не оснащен системой защиты от ракетных угроз, поэтому при вылете из Анкары использовался прежний самолет.

Перед публикацией статьи с NYT связался представитель Федерального бюро расследований США и попросил временно отказаться от обнародования этой информации, отметила газета.

Трамп в 2025 году подал судебный иск в отношении NYT, потребовав выплатить ему $15 млрд за клевету. В поданной жалобе утверждалось, что заявления ряда журналистов издания порочили профессиональную репутацию Трампа, которую он «десятилетиями создавал как частное лицо, прежде чем стать президентом страны».