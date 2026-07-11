USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев встретился с жителями села Кичик Галадереси Шушинского района
Новость дня
Ильхам Алиев встретился с жителями села Кичик Галадереси Шушинского района

Белый дом вызывает в суд журналистов, написавших про …

19:36 292

Несколько журналистов газеты The New York Times (NYT) вызваны в суд после того, как издание опубликовало статью о том, что новый самолет президента США Дональда Трампа может быть недостаточно оснащен с точки зрения безопасности.

Газета назвала повестки с требованием к журналистам дать показания перед большим жюри в Нью-Йорке «необычайным усилением попыток президента Трампа запугать» средства массовой информации.

Среди тех, кого обязали явиться в суд, значатся авторы материала о том, что Трамп после возобновления боевых действий против Ирана из соображений безопасности покинул саммит НАТО в Турции не на новом самолете, подаренном королевской семьей Катара в 2025 году. Газета со ссылкой на источники объяснила это тем, что новый борт не оснащен системой защиты от ракетных угроз, поэтому при вылете из Анкары использовался прежний самолет.

Перед публикацией статьи с NYT связался представитель Федерального бюро расследований США и попросил временно отказаться от обнародования этой информации, отметила газета.

Трамп в 2025 году подал судебный иск в отношении NYT, потребовав выплатить ему $15 млрд за клевету. В поданной жалобе утверждалось, что заявления ряда журналистов издания порочили профессиональную репутацию Трампа, которую он «десятилетиями создавал как частное лицо, прежде чем стать президентом страны».

Задержали убийцу азербайджанки в Тбилиси
Задержали убийцу азербайджанки в Тбилиси добавлено видео
12:58 4061
Россия в поисках идеального мигранта
Россия в поисках идеального мигранта наша аналитика
02:45 6048
Пентагон опубликовал новую порцию файлов об НЛО
Пентагон опубликовал новую порцию файлов об НЛО
19:56 274
Россия ударила по Сумам бомбами и дронами: число погибших выросло
Россия ударила по Сумам бомбами и дронами: число погибших выросло видео; фото; обновлено 19:45
19:45 4610
Президент Словакии посетит Азербайджан
Президент Словакии посетит Азербайджан
18:49 551
Ильхам Алиев встретился с жителями села Кичик Галадереси Шушинского района
Ильхам Алиев встретился с жителями села Кичик Галадереси Шушинского района фото; видео; обновлено 18:43
18:43 5521
Страны Балтии объявили демарш МИД России
Страны Балтии объявили демарш МИД России ФОТО
18:13 1645
Подарок Маска Армении
Подарок Маска Армении
17:32 2728
Иран потребовал привлечь арабов к ответственности
Иран потребовал привлечь арабов к ответственности
17:17 1596
Бомбят Украину: гибнут люди
Бомбят Украину: гибнут люди обновлено 17:21
17:21 1925
Тихий убийца подкрался к Азербайджану
Тихий убийца подкрался к Азербайджану Наши проблемы
13:32 6701

ЭТО ВАЖНО

Задержали убийцу азербайджанки в Тбилиси
Задержали убийцу азербайджанки в Тбилиси добавлено видео
12:58 4061
Россия в поисках идеального мигранта
Россия в поисках идеального мигранта наша аналитика
02:45 6048
Пентагон опубликовал новую порцию файлов об НЛО
Пентагон опубликовал новую порцию файлов об НЛО
19:56 274
Россия ударила по Сумам бомбами и дронами: число погибших выросло
Россия ударила по Сумам бомбами и дронами: число погибших выросло видео; фото; обновлено 19:45
19:45 4610
Президент Словакии посетит Азербайджан
Президент Словакии посетит Азербайджан
18:49 551
Ильхам Алиев встретился с жителями села Кичик Галадереси Шушинского района
Ильхам Алиев встретился с жителями села Кичик Галадереси Шушинского района фото; видео; обновлено 18:43
18:43 5521
Страны Балтии объявили демарш МИД России
Страны Балтии объявили демарш МИД России ФОТО
18:13 1645
Подарок Маска Армении
Подарок Маска Армении
17:32 2728
Иран потребовал привлечь арабов к ответственности
Иран потребовал привлечь арабов к ответственности
17:17 1596
Бомбят Украину: гибнут люди
Бомбят Украину: гибнут люди обновлено 17:21
17:21 1925
Тихий убийца подкрался к Азербайджану
Тихий убийца подкрался к Азербайджану Наши проблемы
13:32 6701
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться