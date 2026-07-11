Пентагон опубликовал новую порцию файлов об НЛО

На специальной странице Пентагона размещены 40 новых файлов: 14 документов, 19 видеозаписей, четыре аудиофайла и три изображения. Материалы поступили от Пентагона, НАСА, ЦРУ, ФБР и Министерства энергетики США. Почти половина из них датирована 2010 годом и позднее. В основном это инфракрасные записи с военных камер, на которых зафиксированы неопознанные объекты над западной частью Тихого океана, Атлантическим океаном и Ближним Востоком.

Среди наиболее примечательных материалов — отчет Министерства энергетики США о вторжении неопознанного объекта в воздушное пространство над ядерным объектом «Пантекс» в Техасе в сентябре 2015 года. Согласно документу, два офицера на автомобиле преследовали объект после оцепления территории. Позже они остановили машину и вышли наружу, однако не услышали никаких звуков и не смогли разглядеть на объекте двигатели даже через бинокль. Наблюдение продолжалось одну–две минуты, после чего объект улетел.

В опубликованный архив также вошло видео, снятое с борта гражданского самолета в 2019 году. В сопровождающем отчете отмечается, что объект демонстрировал «летные характеристики, непохожие ни на что, что наблюдатель видел за 28 лет службы в ВВС и ВМС США». Его описывают как небольшой объект, двигавшийся по прямой траектории с высокой скоростью. На другой записи, сделанной в 2020 году с военной платформы, запечатлен «темно-бордовый объект высотой около 12–15 футов» (3,7–4,6 метра), который дрейфовал по ветру без маневров и, по оценке наблюдателей, напоминал большой деформированный воздушный шар.

Самые новые материалы относятся к 2025 году. В одном из отчетов Индо-Тихоокеанского командования США описывается 18-секундная видеозапись, на которой военный датчик фиксирует «область контраста, напоминающую шестиконечную звезду». Ещё один документ содержит пятиминутную запись быстро движущегося светящегося объекта.

Публикация архивов ведется по распоряжению президента Дональда Трампа, который в феврале 2026 года поручил начать рассекречивание правительственных материалов, связанных с НЛО. Первые три пакета документов были опубликованы в мае и июне. Как подчеркивает Пентагон, при подготовке материалов были удалены лишь сведения, позволяющие идентифицировать очевидцев, раскрывающие расположение правительственных объектов и другую конфиденциальную информацию.