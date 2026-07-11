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Взлетели и цены на пшеницу

Bloomberg
21:05 918

Цены на пшеницу выросли на фоне опасений трейдеров относительно возможных перебоев в судоходстве после атак Украины на суда РФ в Азовском море. Об этом сообщает Bloomberg.

 

Украинские дроны атаковали четыре судна в Таганрогском заливе — это произошло после удара по данному району в пятницу, 10 июля, нарушившего судоходство по ключевому экспортному коридору.

Сегодня стало известно, что Россия временно приостановила судоходство по Доно-Азовскому каналу, соединяющему Дон с Азовским морем, сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере экспорта зерна. По данным агентства, с вечера пятницы также закрыт Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря.

По словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр), всего за ночь Украина поразила 28 судов российского флота в Азовском море, включая танкеры и сухогрузы. По его данным, с 6 июля было поражено 76 судов — эту цифру на данный момент невозможно проверить независимо.

Порты Азовского моря обычно не используются для отгрузки российской нефти на экспорт: танкеры здесь перевозят преимущественно нефтепродукты в аннексированный Крым и на прилегающие территории, где этим летом участились случаи дефицита топлива.

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