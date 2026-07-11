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Фидан о ситуации с F-35

21:32 774

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал о возможности получения Турцией доступа к программе американских истребителей F-35. Заявление турецкого министра приводит Hürriyet Daily News.

В контексте вопроса об F-35 Фидан заявил, что Турция никогда не стремилась к введению санкций между союзниками.

«В европейских столицах и в Америке в отношении нас уже давно действуют как объявленные, так и необъявленные санкции», – сказал он, добавив, что Турция систематически работала над их отменой.

Глава МИД Турции отметил, что некоторые вопросы, которые можно было решить с помощью административных решений в США, уже не представляют проблемы, однако вопросы, связанные с F-35, по-прежнему зависят от законодательства. 

«Пока у обоих лидеров сохраняется такая воля, мы, как министерства, принимаем соответствующие меры для решения этих вопросов. Надеюсь, что в скором времени мы достигнем результата», – добавил он.

По данным СМИ, Турция стремится получить согласие России на передачу третьей стране приобретенных ранее зенитно-ракетных комплексов С-400, чтобы расчистить путь для закупки истребителей F-35 американского производства.

В Кремле подтвердили, что Россия и Турция обсуждали вопрос о зенитных ракетных комплексах С-400, которые ранее были поставлены Анкаре.

Турция заинтересована в приобретении американских истребителей F-35, однако сталкивается с препятствиями в связи с закупкой российской системы противовоздушной обороны С-400. 

Конгресс США принял закон, запрещающий любую продажу истребителей F-35 Турции до тех пор, пока Анкара будет владеть системами С-400, заявив, что российская система представляет угрозу безопасности американских боевых самолетов. ⁠

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