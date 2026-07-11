Американцы не приедут на переговоры c Ираном

Американские переговорщики не приедут в Оман для участия в переговорах с Ираном, однако Вашингтон будет поддерживать связь с представителями Омана и Катара, передает телеканал CBS.

Ранее телеканал сообщал, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде переговорщиков во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, зятем Джаредом Кушнером, специальным посланником Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио продолжить переговоры с Тегераном.

«Вице-президента на переговорах по Ирану в Омане не будет, как не будет и Рубио, Кушнера и Уиткоффа. Группы американских технических переговорщиков также не будет. Однако, по словам американского чиновника, США продолжат поддерживать дистанционную связь с представителями Омана и Катара, пока идут переговоры», — написала журналистка CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети X.

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам.

На фоне этих сообщений глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Оман для переговоров по Ормузу.