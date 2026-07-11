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Переговоры Ливана и Израиля пройдут в Риме

11 июля 2026, 22:38 275

Правительство Ливана направит свою делегацию в Рим, где 15-16 июля состоится шестой раунд двусторонних переговоров с Израилем под эгидой США. Об этом сообщил ТАСС арабский дипломатический источник в Бейруте.

«Такое решение принято после того, как Израиль объявил о намерении начать в начале следующей недели вывод своих сил из южных районов, где будут создаваться «пилотные зоны» под контролем ливанской армии», — указал собеседник.

26 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение после пяти раундов переговоров, которые проходили в Вашингтоне под эгидой США. В соответствии с ним ливанские вооруженные силы должны постепенно восстановить «эффективный суверенный контроль над всей территорией страны».

Договоренности предусматривают создание «пилотных зон», откуда будут эвакуированы израильские войска. 29 июня президент Аун обсудил в Бейруте с главой Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером содействие американской стороны процессу размещения ливанских военных в этих зонах. Однако Израиль до сих пор задерживает вывод своих сил из трех районов к северу и югу от реки Литани, которые первыми перейдут под контроль ливанской армии.

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