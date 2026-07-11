Первые консультации в Европе по ядерному зонтику

Польша и Франция провели в Париже первое заседание группы по ядерному сотрудничеству. Стороны провели первое заседание специальной координационной группы в Париже по усилению обороны всего континента. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши.

Консультации стали ответом на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по расширенному сдерживанию России. Париж предлагает европейским партнерам новую концепцию защиты.

Франция не предлагает создать общее европейское ядерное оружие, а предлагает совместную ядерную ответственность. Все из-за роста угроз для ЕС со стороны России.

В польском МИД официально прокомментировали результаты встречи: «В ходе встречи польская и французская делегации сосредоточились на актуальных вопросах европейской безопасности на фоне российской агрессии против Украины и росте угроз для континента. Стороны определили направления дальнейших детальных переговоров и двустороннего сотрудничества, направленных на укрепление безопасности Польши, Франции и всей Европы».

Диалог не ограничится одной встречей. Стороны уже определили планы будущего.

Основные направления работы группы включают:

- разработку общих стратегий сдерживания агрессора;

- усиление безопасности восточного фланга НАТО;

- координацию действий в области ядерной безопасности.

Франция – единственная страна ЕС с ядерным оружием. Интересно, что страна не имеет наземного ядерного компонента, а все ее ракеты размещаются на кораблях, подлодках и самолетах.

Париж имеет в арсенале более 300 ядерных ракет. При этом Франция официально заявила о планах увеличить этот арсенал.

В Европе безъядерные страны все чаще идут на шаги по изменению такого статуса после начала войны России против Украины. На днях президент Литвы анонсировал отмену конституционного запрета на ядерное оружие.

А президент Финляндии официально подписал поправки в закон о ядерной энергетике. Этот шаг окончательно позволил ввоз, транзит и хранение ядерного оружия на территории страны в рамках интеграции в оборонную систему НАТО.