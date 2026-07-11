Карл III впервые за четыре года встретился с детьми принца Гарри

Король Великобритании Карл III впервые за четыре года увиделся с внуками — вместе с королевой Камиллой он принял принца Гарри, его жену Меган, 7-летнего принца Арчи и 5-летнюю принцессу Лилибет в поместье Хайгроув-хауз. Об этом пишет Vanity Fair со ссылкой на Букингемский дворец.

Встреча состоялась в четверг, 9 июля, в резиденции Хайгроув-хаус в графстве Глостершир. Букингемский дворец охарактеризовал ее как «частное семейное мероприятие» и не привел других деталей. Король очень хотел встретиться с внуками от младшего сына, которых он последний раз видел в 2022 году. Однако монарх настаивал, чтобы встреча была непубличной. Источник издания рассказал, что принц Гарри активно добивался организации встречи и связывался с помощниками своего отца, а «Арчи и Лили были очень рады увидеть своего дедушку». Ожидается, что Меган с детьми по приглашению младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера посетят родовое поместье Спенсеров Элтроп. Принц Гарри также хочет показать детям могилу своей матери, которая похоронена на территории поместья.