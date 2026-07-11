Карл III впервые за четыре года встретился с детьми принца Гарри

Король Великобритании Карл III впервые за четыре года увиделся с внуками — вместе с королевой Камиллой он принял принца Гарри, его жену Меган, 7-летнего принца Арчи и 5-летнюю принцессу Лилибет в поместье Хайгроув-хауз. Об этом пишет Vanity Fair со ссылкой на Букингемский дворец.
Встреча состоялась в четверг, 9 июля, в резиденции Хайгроув-хаус в графстве Глостершир. Букингемский дворец охарактеризовал ее как «частное семейное мероприятие» и не привел других деталей.
Король очень хотел встретиться с внуками от младшего сына, которых он последний раз видел в 2022 году. Однако монарх настаивал, чтобы встреча была непубличной. Источник издания рассказал, что принц Гарри активно добивался организации встречи и связывался с помощниками своего отца, а «Арчи и Лили были очень рады увидеть своего дедушку».
Ожидается, что Меган с детьми по приглашению младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера посетят родовое поместье Спенсеров Элтроп. Принц Гарри также хочет показать детям могилу своей матери, которая похоронена на территории поместья.
Шесть лет назад принц Гарри и Меган Маркл на фоне конфликтов с королевским двором сложили с себя обязанности работающих членов королевской семьи и переехали сначала в Канаду, а затем в США. Усугубили конфликт мемуары Гарри, в которых он обвинял свою семью в расизме и заявлял, что всегда чувствовал себя «запасным».
Известно, что пару лишили государственного финансирования и охраны. Гарри неоднократно отмечал, что именно из-за отсутствия охраны он не может привести свою семью в Великобританию. Последний раз принц Гарри и Меган Маркл вместе посещали Великобританию в 2022 году — ради похорон королевы Елизаветы II. Их дети также не были в стране 4 года.
«Я люблю свою страну. Я всегда любил ее, несмотря на то что сделали некоторые люди в этой стране. Я скучаю по Великобритании. И мне очень грустно, что я не могу показать своим детям свою родину», — заявлял принц Гарри.
Как пишут источники, встреча Гарри со старшим братом Уильямом, принцем Уэльским, не запланирована. Отношения между ними остаются напряженными.
July 11, 2026