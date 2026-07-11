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Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4300 человек

11 июля 2026, 23:36 196

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 4333 человек, около 17 000 остались без крова. Об этом сообщил журналистам председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, пишет Reuters.

По словам чиновника, личности 315 погибших еще не установлены.

Отмечается, что число пострадавших не изменилось и составляет 16 740 человек, при этом 6462 человека были спасены, а около 17 000 остались без крова.

Родригес добавил, что на следующей неделе начнется распределение жилья среди пострадавших.

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