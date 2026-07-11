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Алиев: Мы заставили признать наши реалии

Трамп прошел медосмотр «на отлично»

11 июля 2026, 23:49 256

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вновь прошел медосмотр с «идеальными» результатами. Об этом написал американский лидер в Truth Social.

«Я только что на отлично прошел медосмотр в военно-медицинском Центре имени Уолтера Рида, я прохожу его каждые шесть месяцев, в этот раз я также попросил провести еще один когнитивный тест, будучи единственным президентом, который это делал, я успешно прошел все тесты и правильно ответил на все вопросы», — написал Трамп.

По мнению президента США, «мало кто в округе Колумбия смог бы повторить подобное», включая журналистов газеты The New York Times (NYT), которых Трамп обвинил в распространении неправдивых новостей о нем. 

Ранее несколько журналистов NYT были вызваны в суд после того, как издание опубликовало статью о том, что новый самолет президента США может быть недостаточно оснащен с точки зрения безопасности.

В мае медицинский осмотр президента США не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем и показал, что он отвечает всем требованиям к выполнению обязанностей главы государства. Об этом говорилось в опубликованном Белым домом заключении лечащего врача американского лидера Шона Барбареллы.

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