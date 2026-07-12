USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Алиев: Мы заставили признать наши реалии
Новость дня
Алиев: Мы заставили признать наши реалии

Россия закрывает железнодорожные переходы с Финляндией

00:04 383

Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения на нескольких железнодорожных пунктах пропуска, сообщает Yle.

Решение затронуло пункты пропуска Вартиус–Люття, Ниирала–Вяртсиля, Иматра–Светогорск, а также станции Выборг и Санкт-Петербург. Официальный документ поступил Хельсинки 9 июля, хотя финские власти узнали о планах России еще в конце июня из СМИ.

В МИД Финляндии заявили, что решение российских властей не окажет серьезного влияния на страну, поскольку основные грузовые железнодорожные перевозки идут через Вайниккалу, который не затронут ограничения.

В конце июня правительство России временно приостановило движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Соответствующее распоряжение вступило в силу 1 июля. Документ предполагает остановку движения лиц, транспортных средств, товаров и грузов через определенные погранпереходы. Как сообщало Yle, более 100 сотрудников финской таможни на восточной границе оказались в вынужденном отпуске из-за ухудшения ситуации с грузовыми перевозками между Финляндией и Россией.

Финляндия начала закрывать погранпереходы с Россией в ноябре 2023 года, ограничения охватили почти все сухопутные КПП. Хельсинки обвиняет Москву в организации потока беженцев из Ближнего Востока и Африки, но Россия эти обвинения отвергала.

Амбиции Нью-Дели, а платить Еревану
Амбиции Нью-Дели, а платить Еревану наш обзор
11 июля 2026, 10:35 4121
Алиев: Мы заставили признать наши реалии
Алиев: Мы заставили признать наши реалии фото; видео; обновлено 20:18
11 июля 2026, 20:18 7836
Задержали убийцу азербайджанки в Тбилиси
Задержали убийцу азербайджанки в Тбилиси добавлено видео
11 июля 2026, 12:58 5505
Россия в поисках идеального мигранта
Россия в поисках идеального мигранта наша аналитика
11 июля 2026, 02:45 6654
Пентагон опубликовал новую порцию файлов об НЛО
Пентагон опубликовал новую порцию файлов об НЛО
11 июля 2026, 19:56 2643
Удар по Киеву ракетами со шрапнелью
Удар по Киеву ракетами со шрапнелью видео; фото; обновлено 20:51
11 июля 2026, 20:51 8125
Президент Словакии посетит Азербайджан
Президент Словакии посетит Азербайджан
11 июля 2026, 18:49 1326
Страны Балтии объявили демарш МИД России
Страны Балтии объявили демарш МИД России ФОТО
11 июля 2026, 18:13 3349
Подарок Маска Армении
Подарок Маска Армении
11 июля 2026, 17:32 5264
Иран потребовал привлечь арабов к ответственности
Иран потребовал привлечь арабов к ответственности
11 июля 2026, 17:17 2641
Бомбят Украину: гибнут люди
Бомбят Украину: гибнут люди обновлено 17:21
11 июля 2026, 17:21 2943

ЭТО ВАЖНО

Амбиции Нью-Дели, а платить Еревану
Амбиции Нью-Дели, а платить Еревану наш обзор
11 июля 2026, 10:35 4121
Алиев: Мы заставили признать наши реалии
Алиев: Мы заставили признать наши реалии фото; видео; обновлено 20:18
11 июля 2026, 20:18 7836
Задержали убийцу азербайджанки в Тбилиси
Задержали убийцу азербайджанки в Тбилиси добавлено видео
11 июля 2026, 12:58 5505
Россия в поисках идеального мигранта
Россия в поисках идеального мигранта наша аналитика
11 июля 2026, 02:45 6654
Пентагон опубликовал новую порцию файлов об НЛО
Пентагон опубликовал новую порцию файлов об НЛО
11 июля 2026, 19:56 2643
Удар по Киеву ракетами со шрапнелью
Удар по Киеву ракетами со шрапнелью видео; фото; обновлено 20:51
11 июля 2026, 20:51 8125
Президент Словакии посетит Азербайджан
Президент Словакии посетит Азербайджан
11 июля 2026, 18:49 1326
Страны Балтии объявили демарш МИД России
Страны Балтии объявили демарш МИД России ФОТО
11 июля 2026, 18:13 3349
Подарок Маска Армении
Подарок Маска Армении
11 июля 2026, 17:32 5264
Иран потребовал привлечь арабов к ответственности
Иран потребовал привлечь арабов к ответственности
11 июля 2026, 17:17 2641
Бомбят Украину: гибнут люди
Бомбят Украину: гибнут люди обновлено 17:21
11 июля 2026, 17:21 2943
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться