Америка выплатила компенсации жертвам Гаванского синдрома

Правительство США осуществило первые выплаты пострадавшим от Гаванского синдрома, о котором сообщали шпионы и дипломаты. Компенсацию выплатили в соответствии с законом, подписанным в 2021 году.

Правительство США выплатило почти 3 миллиона долларов компенсации жертвам так называемого Гаванского синдрома, загадочного неврологического состояния, о котором сообщали шпионы, дипломаты и их семьи, пишет Би-би-си.

Это первые выплаты, произведенные сотрудникам американских агентств в связи с болезнью, сообщения о которой начали появляться десять лет назад от сотрудников ЦРУ, работавших в кубинской столице.

С тех пор американские сотрудники, базирующиеся в других странах, включая Китай, сообщали об «аномальных случаях со здоровьем».

Пациенты описывали такие симптомы, как тихий гул, щелчки, визг и «скрежет металла"» тогда как другие сообщали о сильном давлении на череп, головокружении и тошноте.

Министерство обороны США заявило, что и впредь будет уделять приоритетное внимание «уходу за пострадавшим персоналом», объявляя о компенсации, выплаченной в соответствии с Гаванским законом, который был подписан в 2021 году.

На протяжении многих лет ведутся спекуляции относительно того, что и кто несет ответственность за Гаванский синдром.

Некоторые утверждали, что болезнь вызывают микроволны, что вызвало дальнейшие предположения о том, что иностранное государство могло использовать какой-то гидролокатор для нападения на американских сотрудников за рубежом и членов их семей.