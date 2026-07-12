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В Италии разоблачили российскую шпионскую сеть

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Итальянские следователи сообщили о раскрытии шпионской сети в Риме: Россия поручила одному из своих агентов в Европе выяснить подробности о возможностях противовоздушной обороны, которые западные страны передают Украине. Об этом пишет Defense News.

Полиция, осуществлявшая слежку и прослушивание предполагаемого офицера российской военной разведки во время его разговоров с завербованным информатором в Италии, зафиксировала, как он требовал информацию о таких системах, как европейская SAMP/T, переданная Киеву, и Michelangelo Dome — системе ПВО итальянской компании Leonardo, которую планируется испытать в Украине в ноябре.

Россиянина, подозреваемого в связях с военной разведкой РФ (ГРУ), отследили во время встреч с 59-летним Гавино Пирасом — бывшим сотрудником итальянской спецслужбы, арестованным на этой неделе вместе с еще одним бывшим работником итальянской разведки.

По версии следствия, Пирас за наличные от россиянина Михаила Астакова вербовал информаторов в рядах итальянских военных, которые передавали ему секретную информацию по запросу Астакова. В настоящее время под следствием находятся пятеро подозреваемых информаторов.

Согласно судебным документам, Астаков — военный атташе российского посольства в Риме — на тайных встречах передавал Пирасу списки запросов от руководства, а взамен получал карты microSD с собранной информацией, которые оставляли для передачи в отверстии в стене. За каждый пакет информации россиянин платил по 4000 евро наличными.

Запросы касались того, как именно Европа помогает Украине защищаться от российских ракетных атак и ударов беспилотников. Помимо SAMP-T, Астаков интересовался ракетой ПВО MBDA CAMM-ER, которую Украина планирует собирать самостоятельно, а также системой Michelangelo Dome — разработкой компании Leonardo с открытой архитектурой, позволяющей странам-партнерам объединять имеющиеся средства ПВО. Руководство Leonardo сообщило, что испытания системы в Украине пройдут в ноябре.

Один из запросов в сентябре 2025 года касался эффективности ударов по иранским ядерным объектам, ущерба, нанесенного программе, и перспектив возобновления работ, а также планов Италии по закупке ракет Storm Shadow, планов перевооружения Италии, ЕС и НАТО, приоритетов оборонной политики ЕС и помощи Украине в создании дальнобойных ракет. Россиянина также интересовал подводный дрон компании Leonardo, который она испытывает в итальянском городе Специя.

Согласно судебным документам, Пирас сообщил россиянину, что именно британская, а не итальянская разведка помогает Украине наносить удары большой дальности по нефтяным объектам РФ. Он также рассказал, что итальянские специалисты изучают устройство российского танка Т-90, отметив, что они не понимают принципа автономной работы установленного на нем пулемета, и предупредил: если им удастся выкрасть этот секрет, они это сделают.

В апреле 2025 года Астаков запрашивал информацию об итальянской компании Avio, производящей двигатели, — за несколько месяцев до того, как она заключила партнерское соглашение с армией США о поставках твердотопливных ракетных двигателей.

После ареста Пираса во вторник его адвокат опроверг утверждения о том, что тот передавал России какую-либо секретную информацию. В четверг правительство Италии объявило о высылке двух военных атташе российского посольства, включая Астакова. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Москва продолжает вести гибридную войну против Запада и Италии, назвав это серьезным и недопустимым вмешательством в деятельность итальянских институтов и в сферу национальной безопасности.

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