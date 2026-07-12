NASA ищет добровольцев для «полета» на Марс

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA объявило набор четырех добровольцев для новой длительной миссии по моделированию полета к Марсу.
Участникам предстоит провести более года в условиях полной изоляции в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, где будут имитироваться межпланетный перелет, выходы на поверхность другой планеты и работа с техникой, включая марсоход. Старт эксперимента запланирован не ранее августа 2027 года.
Во время миссии добровольцы будут жить и работать в замкнутых модулях, максимально приближенных к условиям будущих дальних космических экспедиций. Цель программы — проверить оборудование, технологии, рабочие процедуры и другие системы, которые должны обеспечить здоровье и эффективность экипажей во время продолжительных полетов в дальний космос, не покидая Землю.
Полученные данные планируется использовать при подготовке будущей лунной базы NASA, которую агентство рассчитывает начать использовать для работы астронавтов в 2029 году, а также при разработке пилотируемых экспедиций к Марсу.
Кандидаты должны быть гражданами США или обладателями грин-карты, иметь возраст от 30 до 55 лет и рост не выше 188 сантиметров. От претендентов также требуется техническое образование или опыт, сопоставимый с подготовкой астронавтов либо военной службой.
Кроме того, NASA исключает кандидатов с пищевыми ограничениями, лунатизмом или необходимостью регулярно принимать снотворные препараты. Все участники пройдут медицинское обследование, тесты на физическую подготовку и психологическую оценку.
Полный срок участия составит около 14 месяцев. Помимо года жизни в двух изолированных модулях, программа включает два месяца подготовки, последующего обследования и сбора научных данных.
Участникам обещают денежное вознаграждение, однако его размер агентство пока не раскрыло.
Интерес к подобным экспериментам связан с тем, что длительная изоляция считается одним из главных факторов риска для будущих межпланетных экспедиций. Предыдущие исследования показывали, что жизнь в замкнутом пространстве может нарушать циркадные ритмы организма, негативно влиять на психическое состояние и вызывать серьезные психологические проблемы. Именно поэтому NASA продолжает проводить длительные наземные симуляции еще до отправки людей к Луне и Марсу.