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ЧМ-2026: Англия прошла Норвегию и может сыграть с Аргентиной

Отдел спорта
03:51 417

Сборная Англии стала третьим полуфиналистом чемпионата мира по футболу. В Майами англичане в дополнительное время переиграли национальную команду Норвегии - 2:1.

На 36-й минуте счет в матче открыл Андреас Шельдеруп. Норвежский полузащитник португальской «Бенфики» блестящим ударом отправил мяч в ворота англичан. Правда, Харри Кейн считал, что норвежцы нарушили на нем правила перед тем, как забить. Но гол был засчитан.

На 45+2-й минуте Джуд Беллингем восстановил равновесие. Он получил прекрасный пас от Энтони Гордона и пробил в дальний угол.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время, уже на 93-й минуте, Беллингем принес Англии победу. Ошибся голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд. Морган Роджерс нанес дальний удар, и голкипер норвежской команды, пытаясь поймать мяч, выпустил его. Беллингем опередил всех и поразил ворота соперника.

Сборная Англии сыграет в полуфинале с победителем матча Аргентина - Швейцария. Этот матч начнется в 5 утра по бакинскому времени.

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