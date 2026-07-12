Ситуация обостряется: США нанесли новые удары по Ирану. Тегеран атаковал страны Залива. Ормуз закрыт

Американские военные в ночь на воскресенье, 12 июля, нанесли третью за неделю волну ударов по Ирану. Об этом сообщило в соцсети X Центральное командование войск США (CENTCOM). Иранский государственный телеканал Press TV сообщил о работе ПВО в Тегеране, звуках взрывов в городах Сирик, Конарак, Чабахар и Бендер-Аббас. Более 10 взрывов произошло в Джаске, сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB. Сообщалось о взрывах также на острове Кешм, в некоторых районах провинции Бушер и в Ассалуйе. В CENTCOM заявили, что новая волна ударов стала ответом на нападение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на контейнеровоз GFS Galaxy, следовавший через Ормузский пролив под кипрским флагом. Один член экипажа гражданского судна числится пропавшим без вести, и контейнеровоз не может продолжить плавание из-за пожара на борту и значительных повреждений в машинном отделении, указали американские военные.

«Ирану была дана еще одна возможность продемонстрировать соблюдение Меморандума о взаимопонимании после того, как он был призван к ответу за предыдущие нападения на торговые суда, но он вновь не справился с этой задачей, - говорится в публикации CENTCOM. - В ответ на это Соединенные Штаты наносят Ирану серьезный ущерб, продолжая ослаблять его способность нападать на гражданских моряков и торговые суда, свободно проходящие через пролив». Министр обороны США Пит Хегсет в свою очередь заявил, что «Иран сделал неправильный выбор. Сейчас они платят за это», передает его слова Associated Press. Позже в соцсети X было опубликовано заявление CENTCOM о том, что американские военные завершили «третий раунд ударов по Ирану на этой неделе… Силы США нанесли удары примерно по 140 иранским военным целям при помощи высокоточных боеприпасов. Цели включали места хранения иранских ракет и беспилотников, средства ВМС, склады боеприпасов, коммуникационные сети, береговые пункты наблюдения». Всего за три раунда атак в течение недели США нанесли удары более чем по 300 целям в Иране, отмечает CENTCOM.

До ударов США в ночь на 12 июля КСИР сообщал о конфронтации с судном, которое проходило через Ормузский пролив по маршруту, который он назвал «незаконным». По утверждению иранских военных, судно отключило свой транспондер и представляло «опасность» для судоходства. Оно остановилось после того, как иранские военные «нанесли по нему удар предупредительным огнем», сказано в сообщении Ирана. «К сожалению, одно судно, которое поставило под угрозу морскую безопасность, отключив свои системы, было поражено предупредительным выстрелом и остановлено», - говорилось в заявлении ВМС КСИР. При этом КСИР заявил, что закрывает Ормузский пролив до дальнейшего уведомления, и обещает не открывать его, пока США «не прекратят вмешиваться в дела региона». После ударов США Иран начал обстрел американские военные базы США. Агентства Tasnim и Mehr сообщали о звуках взрывов в Кувейте и Катаре. Минобороны ОАЭ сообщило об отражении атак ракет и беспилотников со стороны Ирана. КСИР также утверждает, что «на первом этапе этого ответа они (иранские силы) нанесли удары по важной военной инфраструктуре и объектам на Авиабазе принца Хасана в Иордании, уничтожив командный центр базы и ангары беспилотников MQ9 несколькими баллистическими ракетами». В КСИР также пообещали, что, если США продолжат наносить удары по Ирану, последуют «более жесткие ответные меры». КСИР также заявил, что нанес удар по объектам материально-технического обеспечения и платформам дозаправки американских авианосцев в порту Дукм в Омане. Агентство Fars опубликовало видео, на котором взлетают иранские беспилотники для якобы ударов по американским военным объектам в Кувейте.

🔴 موج حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه



ارتش: در پاسخ به ادامه تجاوزات آمریکا به مناطقی از جنوب کشور، ارتش جمهوری اسلامی ایران، از ساعاتی قبل، با پهپادهای انهدامی خود، سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حملات قرار داد. https://t.co/UHfInRnem6 pic.twitter.com/3KZ3Db1OAj — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 12, 2026