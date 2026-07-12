Украина ударила по НПЗ в России, танкерам и паромам в Азовском море

Силы обороны Украины 11 июля и в ночь на 12 июля нанесли удары по нескольким военным и военно-экономическим объектам России, в частности по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу, 10 танкерам и 4 паромам, говорится в заявлении Генштаба ВСУ.
По сообщению Генштаба, в ночь на 12 июля Силы обороны Украины нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области РФ. На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.
Кроме того, Силы обороны поразили 10 российских танкеров и 4 парома в акватории Азовского моря. В Генштабе ВСУ указали, что «танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паромы обеспечивают военную логистику РФ».
Также 11 июля украинские военные поразили российский эшелон с топливно-смазочными материалами в районе захваченного РФ Токмака Запорожской области Украины.
Кроме того, Генштаб ВСУ уточнил результаты удара 10 июля по нефтеперерабатывающему комплексу «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Ленинградской области РФ: подтверждено «повреждение установки по переработке нефти».
В ночь на 11 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по плавсредствам в акватории Азовского моря, в частности, зафиксированы попадания по 21 танкеру РФ.
July 12, 2026
July 12, 2026
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В воскресенье утром дроны в очередной раз атаковали город Сызрань в Самарской области, где в числе прочего находится крупный нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишут украинские и российские телеграм-каналы.
В соцсетях опубликованы многочисленные кадры с украинскими беспилотниками и клубами черного дыма над Сызранью. Некоторые местные жители пишут о взрывах в районе НПЗ.
July 12, 2026
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате удара беспилотников по региону повреждено промышленное предприятие. Он также пишет об одном погибшем мужчине и трех пострадавших, в числе которых ребенок. Федорищев не уточнил, в каком именно районе региона находится пострадавшее предприятие.
В последние месяцы Украина неоднократно атаковала Сызранский НПЗ — последний раз о таком ударе 21 мая сообщал президент Владимир Зеленский. По сведениям агентства Reuter, которое ссылается на источники в отрасли, в результате того удара была повреждена основная производственная установка и предприятие прекратило работу. До этого НПЗ прекращало работать 18 апреля. Принадлежащий «Роснефти» Сызранский НПЗ может перерабатывать 8,5 млн тонн нефти в год.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на воскресенье был поврежден нефтяной танкер, который находился между Азовским и Черным морями. По утверждению Слюсаря, пострадавших не было, а пожар локализован. «Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет», — пишет губернатор.
Он также сообщает в своих соцсетях, что при отражении атаки на Ростовскую область «было уничтожено около двух десятков БПЛА». Были атакованы города Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также четыре района и Таганрогский залив, написал он. Слюсарь пишет, что «обломки БПЛА обнаружили на трассе М4 «Дон» (она идет из Москвы через Воронеж в Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск). Движение на трассе было временно перекрыто, однако несколько позже Слюсарь сообщил, что «движение в южном направлении полностью восстановлено».
Украинские военные сообщали, что в ночь на 11 июля они поразили 21 танкер в акватории Азовского моря. До этого агентство Reuters передало со ссылкой на три источника, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу, причиной чего были пятничные удары по 13 российским судам в Азовском море, в том числе по 10 танкерам.