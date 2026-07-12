Украина ударила по НПЗ в России, танкерам и паромам в Азовском море

Силы обороны Украины 11 июля и в ночь на 12 июля нанесли удары по нескольким военным и военно-экономическим объектам России, в частности по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу, 10 танкерам и 4 паромам, говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

По сообщению Генштаба, в ночь на 12 июля Силы обороны Украины нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области РФ. На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Кроме того, Силы обороны поразили 10 российских танкеров и 4 парома в акватории Азовского моря. В Генштабе ВСУ указали, что «танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паромы обеспечивают военную логистику РФ».

Также 11 июля украинские военные поразили российский эшелон с топливно-смазочными материалами в районе захваченного РФ Токмака Запорожской области Украины.

Кроме того, Генштаб ВСУ уточнил результаты удара 10 июля по нефтеперерабатывающему комплексу «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Ленинградской области РФ: подтверждено «повреждение установки по переработке нефти».

В ночь на 11 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по плавсредствам в акватории Азовского моря, в частности, зафиксированы попадания по 21 танкеру РФ.