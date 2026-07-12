Умер сенатор США Линдси Грэм

«Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался в результате непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит об уединении в этот невероятно трудный период», — сказано в сообщении.

Украинские СМИ напоминают, что 10 июля Линдси Грэм был с визитом в Украине и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Сенатор объявил, что ему и коллегам удалось достичь согласия с Белым домом относительно новой версии законопроекта о санкциях против России, соавтором которого он был.

Линдси Грэм также посетил производство украинской технологическо-оборонной компании SkyFall.

Линдси Грэму был 71 год. Он являлся сенатором от штата Южная Каролина (с января 2003 года), председателем бюджетного комитета Сената США (с января 2025 года).