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Умер сенатор США Линдси Грэм

новость дополнена
10:36 1869

Умер американский сенатор Линдси Грэм, сообщает его офис в X.

«Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался в результате непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит об уединении в этот невероятно трудный период», — сказано в сообщении.

Украинские СМИ напоминают, что 10 июля Линдси Грэм был с визитом в Украине и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Сенатор объявил, что ему и коллегам удалось достичь согласия с Белым домом относительно новой версии законопроекта о санкциях против России, соавтором которого он был.

Линдси Грэм также посетил производство украинской технологическо-оборонной компании SkyFall.

Линдси Грэму был 71 год. Он являлся сенатором от штата Южная Каролина (с января 2003 года), председателем бюджетного комитета Сената США (с января 2025 года).

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