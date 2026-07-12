На дороге Баку – Газах перевернулся пассажирский автобус. Заявление дорожной полиции

Государственное управление дорожной полиции распространило заявление об аварии с пассажирским автобусом в Гаджигабуле.

Согласно сообщению управления, ДТП произошло 12 июля в 05:15 на 132-м километре автодороги Баку – Газах – государственная граница с Грузией, проходящем через поселок Муган Гаджигабульского района. Автобус марки Yutong под управлением Рамиля Билала оглу Алгышева потерял управление, врезался в бетонное ограждение на левой стороне дороги, после чего перевернулся.

В результате ДТП, по данным Государственной дорожной полиции, травмы получили два человека - Сабина Паша кызы Османова и Айхан Юсиф оглу Гурбанзаде. Проводится расследование.