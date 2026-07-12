На дороге Баку – Газах перевернулся пассажирский автобус. Заявление дорожной полиции

Государственное управление дорожной полиции распространило заявление об аварии с пассажирским автобусом в Гаджигабуле.
Согласно сообщению управления, ДТП произошло 12 июля в 05:15 на 132-м километре автодороги Баку – Газах – государственная граница с Грузией, проходящем через поселок Муган Гаджигабульского района. Автобус марки Yutong под управлением Рамиля Билала оглу Алгышева потерял управление, врезался в бетонное ограждение на левой стороне дороги, после чего перевернулся.
В результате ДТП, по данным Государственной дорожной полиции, травмы получили два человека - Сабина Паша кызы Османова и Айхан Юсиф оглу Гурбанзаде. Проводится расследование.
* * * 10:25
На участке автодороги Баку – Газах, проходящем через село Муган Гаджигабульского района, перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Загатала – Баку.
В результате происшествия пострадали более 30 пассажиров, в том числе дети, сообщает АПА. Пострадавших доставили в больницы Ширвана и Гаджигабула. Проводится расследование.