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На дороге Баку – Газах перевернулся пассажирский автобус. Заявление дорожной полиции

добавлено фото; обновлено 11:30
11:30 1159

Государственное управление дорожной полиции распространило заявление об аварии с пассажирским автобусом в Гаджигабуле.

Согласно сообщению управления, ДТП произошло 12 июля в 05:15 на 132-м километре автодороги Баку – Газах – государственная граница с Грузией, проходящем через поселок Муган Гаджигабульского района. Автобус марки Yutong под управлением Рамиля Билала оглу Алгышева потерял управление, врезался в бетонное ограждение на левой стороне дороги, после чего перевернулся.

В результате ДТП, по данным Государственной дорожной полиции, травмы получили два человека - Сабина Паша кызы Османова и Айхан Юсиф оглу Гурбанзаде. Проводится расследование.

* * * 10:25

На участке автодороги Баку – Газах, проходящем через село Муган Гаджигабульского района, перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Загатала – Баку.

В результате происшествия пострадали более 30 пассажиров, в том числе дети, сообщает АПА. Пострадавших доставили в больницы Ширвана и Гаджигабула. Проводится расследование.

На дороге Баку – Газах перевернулся пассажирский автобус. Заявление дорожной полиции
На дороге Баку – Газах перевернулся пассажирский автобус. Заявление дорожной полиции добавлено фото; обновлено 11:30
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На дороге Баку – Газах перевернулся пассажирский автобус. Заявление дорожной полиции
На дороге Баку – Газах перевернулся пассажирский автобус. Заявление дорожной полиции добавлено фото; обновлено 11:30
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