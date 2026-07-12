В Боснии почтили память жертв резни в Сребренице

Кортеж с гробами погибших отправился в путь двумя днями ранее, 9 июля, из Сараево, где прошли поминальные службы. Обнаруженные в различных братских могилах останки принадлежат недавно идентифицированным жертвам Боснийской войны. По данным местных властей, на момент гибели им было от 20 до 56 лет. На сегодняшний день в мемориальном центре в Поточари захоронены 6782 убитых.

По сообщению Deutsche Welle, церемония, прошедшая в субботу, 11 июля, в официальном мемориальном комплексе в селе Поточари на востоке страны, стала кульминацией ежегодных памятных мероприятий, посвященных жертвам массового убийства боснийских мусульман в ходе гражданской войны 1992-1995 годов. На церемонию погребения прибыли тысячи людей со всей страны.

В Боснии и Герцеговине накануне похоронили останки еще десяти жертв резни в Сребренице 1995 года.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос накануне выступили с совместным заявлением, в котором указали: «В Европе нет места отрицанию геноцида, ревизионизму или прославлению осужденных военных преступников», призвав лидеров балканского государства и всего региона отдавать предпочтение диалогу, а не конфронтации.

Утром 11 июля в Белграде избили писателя и активиста Владимира Арсениевича, который планировал провести в годовщину геноцида акцию «Люди помнят людей». На него напали несколько молодых людей, ударили по голове и забрали телефон. Акцию пришлось отменить, пишет The Insider.

Резня в Сребренице считается одной из самых мрачных страниц войны в Боснии и Герцеговине. В июле 1995 года армия боснийских сербов и сербские военизированные формирования убили более 8000 боснийских мусульман, среди них сотни несовершеннолетних. Тысячи жертв, как позднее установило следствие, были расстреляны, а потом их останки неоднократно перезахоранивались с целью сокрытия следов. Во время исследований массовых захоронений в восточной Боснии были обнаружены тела с повязками на глазах и связанными за спиной руками. Фрагменты останков одних и тех же людей находят в разных массовых захоронениях, поэтому процесс установления личности многих жертв занял десятилетия, отмечает The Insider.

Международный суд ООН в Гааге в 2007 году признал произошедшее в Сребренице геноцидом. 20 высокопоставленным военным и политическим деятелям были предъявлены обвинения Международным трибуналом по бывшей Югославии. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич и генерал Ратко Младич были приговорены к пожизненному заключению. Бывший командующий Дринским корпусом Радислав Крстич, указавший на Младича как на одного из главных организаторов расправы, был приговорен к 35 годам заключения. В прокуратуре Боснии и Герцеговины до сих пор остаются нераскрытыми около 1200 дел о военных преступлениях, часть которых касается событий в Сребренице.

В 2024 году Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице.