USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Алиев: Мы заставили признать наши реалии...
Новость дня
Алиев: Мы заставили признать наши реалии...

Иран – Америке: «Сдержи слово или поплатись»

11:16 432

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф призвал США соблюдать положения меморандума о взаимопонимании с Тегераном.

«Эпоха односторонних сделок закончилась. Мы же говорили: сдержи слово или поплатись. Реальность стучится в дверь», — написал Галибаф в соцсети X.

К публикации он приложил скриншот пятого пункта меморандума о взаимопонимании, выделив положение, согласно которому после подписания документа Иран «приложит все усилия» для обеспечения безопасного и бесплатного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив между Персидским и Оманским заливами в течение 60 дней.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о полном закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США в регионе. В КСИР заявили, что поводом стал инцидент с судами, следовавшими по «несанкционированному маршруту», одно из которых было поражено и остановлено, возложив ответственность за произошедшее на Вашингтон. После Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о новых ударах по территории Ирана в ответ на атаку судна в Ормузском проливе. Позже иранские СМИ сообщили о взрывах в Кувейте и Катаре, Минобороны ОАЭ — об отражении иранских ракетных и беспилотных атак, а КСИР заявил о ракетном ударе по используемой США авиабазе принца Хасана в Иордании.

На дороге Баку – Газах перевернулся пассажирский автобус. Заявление дорожной полиции
На дороге Баку – Газах перевернулся пассажирский автобус. Заявление дорожной полиции добавлено фото; обновлено 11:30
11:30 1163
Иран – Америке: «Сдержи слово или поплатись»
Иран – Америке: «Сдержи слово или поплатись»
11:16 433
Ситуация обостряется: США нанесли новые удары по Ирану. Тегеран атаковал страны Залива. Ормуз закрыт
Ситуация обостряется: США нанесли новые удары по Ирану. Тегеран атаковал страны Залива. Ормуз закрыт видео; подробности
08:45 3227
В Боснии почтили память жертв резни в Сребренице
В Боснии почтили память жертв резни в Сребренице
10:34 467
Умер сенатор США Линдси Грэм
Умер сенатор США Линдси Грэм новость дополнена
10:36 1877
ЧМ-2026: Аргентина прошла Швейцарию, а Англия – Норвегию
ЧМ-2026: Аргентина прошла Швейцарию, а Англия – Норвегию Все полуфиналисты известны; видео; обновлено 07:44
07:44 4841
КСИР: Моджтаба Хаменеи «полностью здоров»
КСИР: Моджтаба Хаменеи «полностью здоров»
01:49 2544
В Италии разоблачили российскую шпионскую сеть
В Италии разоблачили российскую шпионскую сеть
01:22 3380
Амбиции Нью-Дели, а платить Еревану
Амбиции Нью-Дели, а платить Еревану наш обзор
11 июля 2026, 10:35 4936
Алиев: Мы заставили признать наши реалии...
Алиев: Мы заставили признать наши реалии... фото; видео; обновлено 02:18
02:18 10587
Задержали убийцу азербайджанки в Тбилиси
Задержали убийцу азербайджанки в Тбилиси добавлено видео
11 июля 2026, 12:58 6843

ЭТО ВАЖНО

На дороге Баку – Газах перевернулся пассажирский автобус. Заявление дорожной полиции
На дороге Баку – Газах перевернулся пассажирский автобус. Заявление дорожной полиции добавлено фото; обновлено 11:30
11:30 1163
Иран – Америке: «Сдержи слово или поплатись»
Иран – Америке: «Сдержи слово или поплатись»
11:16 433
Ситуация обостряется: США нанесли новые удары по Ирану. Тегеран атаковал страны Залива. Ормуз закрыт
Ситуация обостряется: США нанесли новые удары по Ирану. Тегеран атаковал страны Залива. Ормуз закрыт видео; подробности
08:45 3227
В Боснии почтили память жертв резни в Сребренице
В Боснии почтили память жертв резни в Сребренице
10:34 467
Умер сенатор США Линдси Грэм
Умер сенатор США Линдси Грэм новость дополнена
10:36 1877
ЧМ-2026: Аргентина прошла Швейцарию, а Англия – Норвегию
ЧМ-2026: Аргентина прошла Швейцарию, а Англия – Норвегию Все полуфиналисты известны; видео; обновлено 07:44
07:44 4841
КСИР: Моджтаба Хаменеи «полностью здоров»
КСИР: Моджтаба Хаменеи «полностью здоров»
01:49 2544
В Италии разоблачили российскую шпионскую сеть
В Италии разоблачили российскую шпионскую сеть
01:22 3380
Амбиции Нью-Дели, а платить Еревану
Амбиции Нью-Дели, а платить Еревану наш обзор
11 июля 2026, 10:35 4936
Алиев: Мы заставили признать наши реалии...
Алиев: Мы заставили признать наши реалии... фото; видео; обновлено 02:18
02:18 10587
Задержали убийцу азербайджанки в Тбилиси
Задержали убийцу азербайджанки в Тбилиси добавлено видео
11 июля 2026, 12:58 6843
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться