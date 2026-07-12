Иран – Америке: «Сдержи слово или поплатись»

К публикации он приложил скриншот пятого пункта меморандума о взаимопонимании, выделив положение, согласно которому после подписания документа Иран «приложит все усилия» для обеспечения безопасного и бесплатного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив между Персидским и Оманским заливами в течение 60 дней.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о полном закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США в регионе. В КСИР заявили, что поводом стал инцидент с судами, следовавшими по «несанкционированному маршруту», одно из которых было поражено и остановлено, возложив ответственность за произошедшее на Вашингтон. После Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о новых ударах по территории Ирана в ответ на атаку судна в Ормузском проливе. Позже иранские СМИ сообщили о взрывах в Кувейте и Катаре, Минобороны ОАЭ — об отражении иранских ракетных и беспилотных атак, а КСИР заявил о ракетном ударе по используемой США авиабазе принца Хасана в Иордании.