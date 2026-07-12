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Иран обстрелял еще одно судно в Ормузе

11:57 831

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что в воскресенье нанес удар по второму торговому судну в Ормузском проливе, передает государственный телеканал IRIB.

«Обстреляно второе судно, было нарушенено правило прохождения Ормузского пролива», - говорится в сообщении КСИР.

Оба судна подверглись атакам после того, как Иран заявил о закрытии этого водного пути.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в ночь на воскресенье американские военные нанесли очередную серию ударов по Ирану в ответ на проведенный иранской стороной обстрел торгового судна, шедшего под флагом Кипра в Ормузском проливе.

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