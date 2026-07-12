Почти сорокаградусная жара в Азербайджане

В понедельник, 13 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.
Температура воздуха ночью 20-25, днем 30-35 тепла.
Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, гроза, град. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 22-27, днем 34-39 тепла, в горах ночью 14-18, днем 23-28, местами 32-35 тепла.