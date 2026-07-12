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Смертельный фестиваль

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12:45 1096

На уличном фестивале в канадском Торонто произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, сообщает CNN со ссылкой на оперативные службы и власти города.

Три человека, по данным полиции, получили ранения. В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

Обстоятельства произошедшего правоохранительные органы официально пока не раскрывают. По неофициальным данным, сообщает CNN, стрельбу открыли два человека, пытаясь попасть друг в друга. Стрелявших разыскивают. На месте происшествия обнаружены две единицы огнестрельного оружия.

Стрельба произошла во время Salsa on St. Clair — крупнейшего в Канаде латиноамериканского уличного фестиваля, который проводят в центре Торонто. На сайте фестиваля сообщается, что он проводится 22 года и его посещают более 900 тысяч человек.

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