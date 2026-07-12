Днепр, Кривой Рог, Харьков, Херсон под ударом: есть погибшие и разрушения

В ночь на воскресенье, 12 июля, в результате российских ударов по Днепропетровской области Украины погибли как минимум три человека. По информации областной военной администрации (ОВА), было нанесено свыше 10 дроновых и артиллерийских ударов по областному центру - городу Днепру, а также Никопольскому, Криворожскому, Синельниковскому и Каменскому районам.

По данным властей, в Днепре при ударе реактивными беспилотниками повреждено предприятие пищевой промышленности, а в разных районах Днепропетровской области пострадали газопровод, а также частные дома, административное здание и хозяйственные постройки.

В Кривом Роге в результате удара беспилотника по промышленному предприятию погибли два человека, еще один 66-летний мужчина погиб в Никопольском районе, сообщил глава Криворожского совета обороны Александр Вилкул. По его словам, утром 12 июля российские войска повторно атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками типа Shahed, на промышленном предприятии вспыхнул пожар.

В течение последних суток в результате российских обстрелов Донецкой и Херсонской областей погибли два человека, еще 18 получили ранения, сообщили утром 12 июля ОВА обоих регионов.

Утром 12 июля российские войска дважды атаковали общественный транспорт в Херсоне. По сообщению местных властей, под удар беспилотников попали маршрутное такси и остановка, среди гражданских лиц есть раненые.