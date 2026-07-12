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Днепр, Кривой Рог, Харьков, Херсон под ударом: есть погибшие и разрушения

13:02 450

В ночь на воскресенье, 12 июля, в результате российских ударов по Днепропетровской области Украины погибли как минимум три человека. По информации областной военной администрации (ОВА), было нанесено свыше 10 дроновых и артиллерийских ударов по областному центру - городу Днепру, а также Никопольскому, Криворожскому, Синельниковскому и Каменскому районам.

По данным властей, в Днепре при ударе реактивными беспилотниками повреждено предприятие пищевой промышленности, а в разных районах Днепропетровской области пострадали газопровод, а также частные дома, административное здание и хозяйственные постройки.

В Кривом Роге в результате удара беспилотника по промышленному предприятию погибли два человека, еще один 66-летний мужчина погиб в Никопольском районе, сообщил глава Криворожского совета обороны Александр Вилкул. По его словам, утром 12 июля российские войска повторно атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками типа Shahed, на промышленном предприятии вспыхнул пожар.

В течение последних суток в результате российских обстрелов Донецкой и Херсонской областей погибли два человека, еще 18 получили ранения, сообщили утром 12 июля ОВА обоих регионов.

Утром 12 июля российские войска дважды атаковали общественный транспорт в Херсоне. По сообщению местных властей, под удар беспилотников попали маршрутное такси и остановка, среди гражданских лиц есть раненые.

Российские войска в ночь на воскресенье, 12 июля, ударили беспилотниками по Харькову. В Шевченковском районе пострадали два человека, среди которых 16-летняя девушка. Также зафиксированы попадания в Киевском и Салтовском районах, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что в Шевченковском районе в результате атаки дронов повреждены более 20 жилых домов.

В целом за ночь Россия выпустила по территории Украины 13 ракет разных типов и 115 ударных беспилотников, сообщили Воздушные силы ВСУ. По имеющимся данным, речь идет о девяти управляемых авиационных ракетах Х-59/69, четырех противорадиолокационных ракетах Х-31, а также ударных дронах типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и беспилотниках-имитаторах типа «Пародия». Силы украинской ПВО сбили или подавили семь ракет Х-59/69 и 95 беспилотников различных типов. В общей сложности обезврежены 102 воздушные цели. В то же время зафиксированы попадания в 12 местах двух ракет Х-59/69 и 19 ударных дронов. Еще в 12 местах упали обломки сбитых воздушных целей.

Воздушные силы ВСУ в течение ночи сообщали о запусках беспилотников и корректируемых авиационных бомб (КАБов) также в направлении Сумской, Запорожской, Донецкой, Полтавской и Одесской областей Украины.

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