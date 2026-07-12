В Катаре четырехдневный траур: умер бывший эмир

«С верой в Божье предопределение и предначертание, канцелярия эмира скорбит о кончине великого лидера нации, Его Высочества Отца эмира шейха Хамада бин Халифы Аль Тани, да помилует его Аллах, скончавшегося сегодня утром, ...12 июля 2026 года, в возрасте 74 лет», — говорится в сообщении.

На 75-м году жизни умер бывший эмир Катара Хамад ибн Халифа Аль Тани, возглавлявший страну с 1995 по 2013 год, сообщает канцелярия эмира.

Власти Катара объявили в стране четырехдневный траур после смерти бывшего эмира, сообщила эмирская канцелярия в соцсети Х. Похороны, как ожидается, пройдут сегодня на кладбище в городе Лусаил после вечерней молитвы. В эмирской канцелярии сообщили, что в ближайшие дни действующий эмир Тамим бен Хамад Аль Тани будет принимать соболезнования от глав государств, представителей правящих семей и жителей страны.

Хамад бин Халифа Аль Тани, родившийся в 1952 году, был седьмым эмиром Катара и третьим из династии Аль Тани. Период правления эмира Хамада ассоциируется с реформами и модернизацией Катара. Во время его правления была принята постоянная Конституция страны и разработана «Национальная стратегия развития Катара до 2030 года».