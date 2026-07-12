Учения МЧС в заповеднике «Ичеришехер»

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, целью учений стало повышение уровня информированности жителей заповедника и сотрудников расположенных на его территории объектов о правилах поведения при возможных чрезвычайных ситуациях, а также совершенствование оперативного реагирования и взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Учения состояли из теоретической и практической частей. В ходе теоретической части сотрудники МЧС подробно проинформировали работников заповедника, жителей, а также персонал действующих здесь объектов о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях, включая вопросы организации эвакуации, после ответили на интересующие участников вопросы.

Практическая часть началась с поступления в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС сообщения об условном пожаре на территории заповедника. В рамках учений были организованы оценка сложившейся обстановки, оперативное реагирование сил и средств на условное происшествие, а также действия руководящего состава по проведению разведки, поисково-спасательных работ и организации взаимодействия. Во время условного пожара люди «были эвакуированы» с соблюдением всех мер безопасности, «пожар» был в короткие сроки «ликвидирован» силами противопожарной службы МЧС, находившиеся в «беспомощном состоянии» в здании, где произошло «происшествие», были «спасены», после оказания «первой помощи» их передали соответствующим службам.