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Стратегия России дает сбой, но перелом в войне еще не наступил

пишет The Wall Street Journal
14:18 1401

Несмотря на замедление российского наступления на фронте и рост эффективности украинских ударов по тыловым объектам РФ, говорить о коренном переломе в военных действиях пока рано, пишет американское издание The Wall Street Journal.

Авторы публикации, анализируя текущую ситуацию на поле боя, выделили несколько ключевых моментов:

преимущества россиян: Москва все еще сохраняет важные преимущества, в частности в использовании баллистических ракет;

зависимость Украины: Силы обороны Украины остаются критически зависимыми от поставок западных средств ПВО, прежде всего зенитно-ракетных комплексов Patriot;

издание приводит мнение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он характеризует нынешний этап противостояния не как путь к решающей победе одной из сторон, а как «взаимное лишение возможностей»;

сбои в российской стратегии и реакция США.

Журналисты отмечают, что стратегия РФ на истощение начинает показывать сбои. Наступление российских войск приостановилось, а регулярные налеты украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и логистические узлы наносят РФ масштабные экономические и военные потери. WSJ отмечает, что потери россиян на фронте превышают число новобранцев. Успешные удары Сил обороны Украины вызвали топливный кризис в РФ и на оккупированных ею территориях Украины, в частности, в Крыму.

По данным СМИ, президенту США Дональду Трампу регулярно предоставляют отчеты американских спецслужб о новых ударных возможностях Украины, он находится под их впечатлением, в то время как российская общественность все больше стремится к окончанию войны. Эти оценки объясняют, почему глава Белого дома положительно отзывается о Киеве по сравнению с прошлым годом, отметили собеседники издания.

Несмотря на то что западные СМИ все чаще пишут об изменении отношения американского лидера к российско-украинской войне, сам президент США в своих публичных заявлениях избегает конкретики и высказывается довольно обтекаемо.

Главным вопросом издание называет то, решит ли президент РФ Владимир Путин когда-нибудь, что его вторжение приносит ему все меньшую отдачу и все большие затраты, и согласится ли он на требование Украины о перемирии, которое закрепит нынешние линии фронта. Российские аналитики уже признают, что армия РФ истощена и что страна ухудшила свои позиции. Однако часть из них не исключает, что президент РФ не остановится.

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