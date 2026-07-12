USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Алиев: Мы заставили признать наши реалии...
Новость дня
Алиев: Мы заставили признать наши реалии...

Ильхам Алиев соболезнует...

14:34 1653

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями эмиру Государства Катар Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи с кончиной бывшего эмира Катара Хамада ибн Халифы Аль Тани.

«С чувством глубокой скорби восприняли известие о кончине Вашего отца – выдающегося государственного деятеля, Эмира-отца, Его Величества Шейха Хамада бен Халифы Аль Тани.

Шейх Хамад Бен Халифа Аль Тани был великим лидером своего народа, который оставил неизгладимый след в истории Государства Катар, всей своей жизнью и деятельностью продемонстрировал пример безграничной преданности Родине и самоотверженно трудился во имя ее благополучия.

Ему принадлежали исключительные заслуги в становлении и развитии дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Государством Катар. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю его визиты в Азербайджан и свои встречи с ним. Светлая память об Эмире-отце, Его Величестве Шейхе Хамаде бен Халифе Аль Тани вечно будет жить в наших сердцах.

Разделяя Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, всем членам Вашей семьи, братскому народу Государства Катар. Аллах рэхмэт элясин!» – говорится в письме президента Азербайджана.

Армия Израиля готова
Армия Израиля готова
15:27 623
В Украине заявили об угрозе открытия Россией нового фронта
В Украине заявили об угрозе открытия Россией нового фронта
14:54 1548
Ильхам Алиев соболезнует...
Ильхам Алиев соболезнует...
14:34 1654
Кипрский узел. Европарламент против Турции… Анкара — против европейской амнезии
Кипрский узел. Европарламент против Турции… Анкара — против европейской амнезии Баглы и Гюлер комментируют для haqqin.az
11 июля 2026, 17:44 3600
Стратегия России дает сбой, но перелом в войне еще не наступил
Стратегия России дает сбой, но перелом в войне еще не наступил пишет The Wall Street Journal
14:18 1403
Скоропостижно скончался сенатор-республиканец Линдси Грэм
Скоропостижно скончался сенатор-республиканец Линдси Грэм видео; обновлено 13:48
13:48 5760
Украина ударила по НПЗ в России, танкерам и паромам в Азовском море
Украина ударила по НПЗ в России, танкерам и паромам в Азовском море видео; обновлено 13:37
13:37 5370
Днепр, Кривой Рог, Харьков, Херсон под ударом: есть погибшие и разрушения
Днепр, Кривой Рог, Харьков, Херсон под ударом: есть погибшие и разрушения
13:02 776
Ситуация обостряется: США нанесли новые удары по Ирану. Тегеран атаковал страны Залива. Ормуз закрыт
Ситуация обостряется: США нанесли новые удары по Ирану. Тегеран атаковал страны Залива. Ормуз закрыт подробности; видео; обновлено 12:21
12:21 6568
На дороге Баку – Газах перевернулся пассажирский автобус. Заявления дорожной полиции и TƏBİB
На дороге Баку – Газах перевернулся пассажирский автобус. Заявления дорожной полиции и TƏBİB добавлено фото; обновлено 12:03
12:03 3524
Иран обстрелял еще одно судно в Ормузе
Иран обстрелял еще одно судно в Ормузе
11:57 1136

ЭТО ВАЖНО

Армия Израиля готова
Армия Израиля готова
15:27 623
В Украине заявили об угрозе открытия Россией нового фронта
В Украине заявили об угрозе открытия Россией нового фронта
14:54 1548
Ильхам Алиев соболезнует...
Ильхам Алиев соболезнует...
14:34 1654
Кипрский узел. Европарламент против Турции… Анкара — против европейской амнезии
Кипрский узел. Европарламент против Турции… Анкара — против европейской амнезии Баглы и Гюлер комментируют для haqqin.az
11 июля 2026, 17:44 3600
Стратегия России дает сбой, но перелом в войне еще не наступил
Стратегия России дает сбой, но перелом в войне еще не наступил пишет The Wall Street Journal
14:18 1403
Скоропостижно скончался сенатор-республиканец Линдси Грэм
Скоропостижно скончался сенатор-республиканец Линдси Грэм видео; обновлено 13:48
13:48 5760
Украина ударила по НПЗ в России, танкерам и паромам в Азовском море
Украина ударила по НПЗ в России, танкерам и паромам в Азовском море видео; обновлено 13:37
13:37 5370
Днепр, Кривой Рог, Харьков, Херсон под ударом: есть погибшие и разрушения
Днепр, Кривой Рог, Харьков, Херсон под ударом: есть погибшие и разрушения
13:02 776
Ситуация обостряется: США нанесли новые удары по Ирану. Тегеран атаковал страны Залива. Ормуз закрыт
Ситуация обостряется: США нанесли новые удары по Ирану. Тегеран атаковал страны Залива. Ормуз закрыт подробности; видео; обновлено 12:21
12:21 6568
На дороге Баку – Газах перевернулся пассажирский автобус. Заявления дорожной полиции и TƏBİB
На дороге Баку – Газах перевернулся пассажирский автобус. Заявления дорожной полиции и TƏBİB добавлено фото; обновлено 12:03
12:03 3524
Иран обстрелял еще одно судно в Ормузе
Иран обстрелял еще одно судно в Ормузе
11:57 1136
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться