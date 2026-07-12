В Украине заявили об угрозе открытия Россией нового фронта

По утверждению украинского депутата, «реализация такого сценария» вероятна после проведения Россией запланированных внутренних политических процессов (выборов) и достижения соответствующих договоренностей с властями Беларуси.

Россия может попытаться открыть новый фронт в Черниговской области Украины осенью 2026 года, «координируя свои действия» с Беларусью. С таким предположением выступил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Костенко считает, что открытие нового направления ударов несет серьезные вызовы для Украины, в частности, нехватка ресурсов: в случае активизации боевых действий в Черниговской области Украине может критически не хватить сил и резервов для одновременного сдерживания россяин на всех действующих участках фронта и защиты новых границ.

Масштаб угрозы: Черниговское направление является стратегически важным и потребует значительного отвлечения боевых подразделений с восточного и южного фронтов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский несколько раз заявлял о якобы наличии планов белорусской стороны относительно возможного участия в войне или предоставления своей территории для новых транзитных ударов России. В свою очередь, официальный Минск опровергает любые намерения нападения на Украину.