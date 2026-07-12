Секретное оружие Китая против «вражеских спутников»

Среди них особенно выделяется устройство, способное выдавать до 100 гигаватт, что в сто раз превышает порог, достаточный для выведения из строя низкоорбитальных спутников, таких как Starlink Илона Маска, за счет комбинирования нескольких синхронизированных импульсных генераторов, как объясняют сами исследователи во главе с Чжан Цзюнем. Об этом информирует Euronews.

Чтобы представить масштаб этой величины: эксперты считают, что импульс всего в 1 гигаватт уже способен вызвать серьезные помехи или прямые повреждения электроники спутника на низкой орбите. Описанная NUDT система увеличивает эту мощность в сто раз, причем авторы работы отмечают, что конструкция допускает дальнейшее масштабирование.

Ключевое техническое решение, говорится в статье, заключается в синхронизации нескольких компактных модулей импульсной мощности вместо того, чтобы полагаться на один единственный генератор, который упирается в ограничения по электрической изоляции. Такая модульная архитектура, по словам ученых, позволяет каждому блоку работать почти на предельном режиме, не ухудшая работу комплекса в целом.

В отличие от кинетического оружия, которое уничтожает спутники прямым ударом и создает облака обломков, опасные для любых аппаратов на орбите, включая спутники самого атакующего, микроволновое оружие воздействует на электронику без физического контакта.

Команда NUDT отмечает в статье, что ее цель — получить десятки гигаватт выходной мощности при строгих ограничениях по объему и массе, что является ключевым условием, если систему предстоит интегрировать на мобильные или корабельные платформы.

Авторы признают, что Китай изначально имеет преимущество перед другими державами именно в этой области и объясняют его многолетними непрерывными инвестициями в исследования высокомощных импульсов.