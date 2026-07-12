Армия Израиля готова

По его словам, которые приводят израильские СМИ, Армия обороны Израиля получила задачу разработать план действий на случай нового обострения с Ираном без прямого участия Соединенных Штатов. Подготовка ведется с учетом возможного развития ситуации в регионе.

Израиль начал подготовку к возможной самостоятельной операции против Ирана после получения соответствующего указания премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«ЦАХАЛ получил указание от премьер-министра, от меня, о проведении израильской военной операции «от начала до конца» в Иране, и она была тщательно спланирована», – сказал глава Минобороны еврейского государства.

Кац подчеркнул, что Израиль и его армия «жаждут вернуться к этому».

Заявление прозвучало на фоне очередного роста напряженности вокруг Ормузского пролива. Ранее Иран вновь объявил о блокировке стратегического морского маршрута, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

На этом фоне в Израиле продолжают оценивать возможные сценарии дальнейшего развития событий и готовность к самостоятельным действиям в случае «возникновения прямой угрозы безопасности» страны.