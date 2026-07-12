Армия Израиля готова

Израиль начал подготовку к возможной самостоятельной операции против Ирана после получения соответствующего указания премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
По его словам, которые приводят израильские СМИ, Армия обороны Израиля получила задачу разработать план действий на случай нового обострения с Ираном без прямого участия Соединенных Штатов. Подготовка ведется с учетом возможного развития ситуации в регионе.
«ЦАХАЛ получил указание от премьер-министра, от меня, о проведении израильской военной операции «от начала до конца» в Иране, и она была тщательно спланирована», – сказал глава Минобороны еврейского государства.
Кац подчеркнул, что Израиль и его армия «жаждут вернуться к этому».
Заявление прозвучало на фоне очередного роста напряженности вокруг Ормузского пролива. Ранее Иран вновь объявил о блокировке стратегического морского маршрута, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.
На этом фоне в Израиле продолжают оценивать возможные сценарии дальнейшего развития событий и готовность к самостоятельным действиям в случае «возникновения прямой угрозы безопасности» страны.