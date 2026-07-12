Индия осуждает, но Иран не упоминает

Власти Индии в воскресенье назвали недопустимым обстрел торгового судна, шедшего под флагом Кипра в Ормузском проливе, на борту которого находились 11 индийцев. Об этом говорится в заявлении индийского МИД, сообщает Hindustan Times.
«Мы осуждаем атаку на коммерческое судно GFS Galaxy у берегов Омана, произошедшую ранее сегодня. Из 11 граждан Индии на борту 10 спасли, еще один, согласно сообщениям, пропал без вести», - приводит издание выдержки из заявления индийского МИД.
Иран в связи с атакой не упоминается, отмечает газета.
Согласно заявлению, посольство Индии в Омане совместно с местными властями ведет поисково-спасательную операцию. Дели поблагодарил Маскат за поддержку и потребовал прекратить удары по коммерческим судам и гражданской инфраструктуре в регионе, восстановить свободу навигации через международные воды.
Центр морской безопасности Омана сообщил в воскресенье, что спасены 23 члена экипажа коммерческого судна GFS Galaxy у берегов Мусандама. Центр сообщил, что судно под кипрским флагом подало сигнал бедствия в 4,4 морских милях от побережья Мусандама. В сообщении говорится, что спасенным членам экипажа оказывается медицинская помощь. В настоящее время продолжается операция по поиску еще одного члена экипажа, который числится пропавшим без вести.
Мусандам представляет собой эксклав Омана, расположенный на полуострове у Ормузского пролива.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные нанесли новую серию ударов по Ирану в ответ на обстрел иранцами торгового судна, шедшего под флагом Кипра в Ормузском проливе. Иран нанес ответные удары.