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Зеленский решил сменить премьера и обновить правительство

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16:04 137

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об изменении «политической стратегии» Украины и соответствующих кадровых изменениях, сообщают украинские СМИ.

«Украина меняет свою политическую стратегию. За каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек с большим опытом, способный реализовать то, о чем мы договариваемся на уровне лидеров и чего ожидает украинский народ», – написал Зеленский в телеграм-канале.

Среди ключевых направлений Зеленский назвал отношения с США, в частности договоренности о лицензиях на производство систем Patriot и другое сотрудничество в сфере безопасности, европейский антибаллистический проект, вступление в ЕС, отношения с соседями, прежде всего с Польшей и Венгрией, сотрудничество со странами Ближнего Востока и Персидского залива, Китай и ключевые международные организации.

По словам Зеленского, изменение политической стратегии коснется и внутренней политики.

«В Украине начнутся и кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Пришли к выводу, что для изменений необходимо обновление Кабинета министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером», – заявил Зеленский.

Также президент Украины анонсировал изменения в составе руководства правоохранительных органов. но не уточнил, кого именно они коснутся.

Зеленский не назвал кандидата на пост нового премьер-министра. Для смены главы правительства и утверждения нового состава Кабинета министров потребуется голосование Верховной Рады.

Свириденко возглавила украинское правительство менее года назад — в середине июля 2025-го. За ее назначение проголосовали более 260 депутатов. Она сменила Дениса Шмыгаля, руководившего Кабинетом министров с марта 2020-го. За время президентства Зеленского украинское правительство возглавляли четыре человека. После его вступления в должность премьером некоторое время оставался Владимир Гройсман, назначенный еще при Петре Порошенко. В августе 2019 года его сменил Алексей Гончарук, в марте 2020 года премьером стал Денис Шмыгаль, в июле 2025 года — Юлия Свириденко.

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