Ормуз важнее «десятков атомных бомб»

«Стратегический проход через Ормузский пролив важнее десятков атомных бомб, и Иран будет его защищать», - цитирует его агентство ISNA.

Резаи отметил, что США и Израиль перешли «красные линии» Ирана, и на это нужно ответить «решительным и соразмерным наказанием». Резаи подчеркнул, что ни одна из стран не будет в безопасности, если ликвидация лидеров государств превратится в обычную практику.

В свою очередь представитель Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия заявил о готовности военных гарантировать позиции страны в Ормузском проливе. Он пояснил, что США желают придать легальный статус южному маршруту через Ормузский пролив, и в Тегеране считают такой подход противоречащим меморандуму Ирана и США.

«Согласно условиям меморандума, ответственность за обеспечение навигации в проливе лежит на Иране. В рамках демократической и мирной инициативы исламская республика работает с Оманом для установления там совместных процедур», - цитирует Press TV Акраминию.

«Перед Вооруженными силами Ирана стоит задача защитить безопасность Ормузского пролива и проход танкеров через него. Мы решительно настроены на то, чтобы воплотить в жизнь условия, соответствующие меморандуму, в согласии с позицией Ирана», - заверил он.

Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC) под эгидой ВМС США в воскресенье сообщил, что южный путь через Ормузский пролив, проходящий около Омана, по-прежнему доступен для судов. При этом ранее Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о временном, до дальнейшего уведомления, закрытии движения по Ормузскому проливу из-за попыток других стран повлиять на обстановку в нем.