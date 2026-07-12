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В Украине заявили о новой фазе войны: Россия будет бить по всем возможным целям

17:07 926

Украине нужно готовиться к тому, что российские военные будут атаковать всю гражданскую инфраструктуру на глубине до 100 километров от фронта. Об этом на своей странице в Facebook предупредил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

«Чем ближе к возможным переговорам о мире, тем больше стороны готовят для них почву. Война из формата боевых действий на фронтах перешла в фазу дипстрайков и мидлстрайков», – цитирует его УНИАН.

В то же время, по его словам, Украина находится в более выгодных условиях, ведь «Россия больше нас, имеет больше критически важных объектов, влияющих на ход войны, и даже через несколько лет не сможет обеспечить их защиту».

«Но мы более уязвимы в том плане, что враг не будет выбирать (уже не выбирает) объекты для атаки на нашей территории. Мы защищаем тыловые регионы от бензиновых «шахедов» в целом. Поэтому нужно готовиться к тому, что они будут атаковать на глубину 100 километров все, что возможно: АЗС, почтовые отделения, любые склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги, электроподстанции не только большой мощности», – предупредил Бескрестнов.

Он добавил, что «ситуация совершенно абсурдна: обе стороны планомерно уничтожают инфраструктуру друг друга» и «при этом гибнут люди».

«Мы хотим все это остановить, а наш враг – нет. Его все это вполне устраивает. Следует понимать, что ресурсов и вдохновения для уничтожения объектов на территории нашего врага у нас более чем достаточно», – считает Бескрестнов.

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