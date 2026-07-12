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Нашли «виновного» в «срыве» сделки США с Ираном

17:18 889

Вина за возможный провал мирного урегулирования конфликта между Соединенными Штатами и Ираном и срыв меморандума о взаимопонимании, вероятно, ляжет на вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Он (Вэнс) — тот, кто больше всего рискует потерять. Этот меморандум, скорее всего, окажется проигрышным, а это его (проект)», — утверждает собеседник издания.

Источники Politico считают, что меморандум не смог устранить основные противоречия сторон — вопросы, связанные с ситуацией в Ливане и контролем над Ормузским проливом. В случае эскалации конфликта и связанных с ней экономических последствий вице-президент окажется среди тех, на кого американцы возложат вину.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф 12 июля призвал Вашингтон соблюдать договоренности в рамках меморандума или быть готовыми «заплатить цену».

8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Документ, подписанный в июне, должен был стать основой для проведения мирных переговоров.

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