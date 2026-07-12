Нашли «виновного» в «срыве» сделки США с Ираном

Вина за возможный провал мирного урегулирования конфликта между Соединенными Штатами и Ираном и срыв меморандума о взаимопонимании, вероятно, ляжет на вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Он (Вэнс) — тот, кто больше всего рискует потерять. Этот меморандум, скорее всего, окажется проигрышным, а это его (проект)», — утверждает собеседник издания.