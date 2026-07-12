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Посла Ирана вызвали на оманский ковер

17:37 268

Посол Ирана в Маскате вызван в МИД Омана после того, как БПЛА атаковали ряд районов султаната, сообщает Оманское информационное агентство.

«Султанат Омана вызвал посла Исламской Республики Иран для передачи ему официальной ноты протеста после атак на объекты в провинциях Мусандам и Эль-Вуста при помощи БПЛА», - говорится в сообщении агентства в соцсети X.

Как сообщили в МИД, Халид бин Хашель Аль Муслахи, заместитель министра по административным и финансовым вопросам, передал ноту протеста послу Ирана Мусе Фархангу.

Власти Омана подчеркнули необходимость соблюдать суверенитет, придерживаться добрососедства, уважать принцип невмешательства в дела других государств.

В свою очередь, Al Jazeera отмечает, что за время интенсивной фазы конфликта Ирана с США и Израилем энергетические объекты в Омане были атакованы трижды. Тегеран отрицал причастность к этим ударам. Но на этот раз, по данным телеканала, Иран признал, что атаковал в Омане средства дозаправки ВМС США.

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