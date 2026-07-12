Глава ФИФА «почти каждый день» созванивается с Трампом

«Мы регулярно созваниваемся, почти каждый день. Он доволен и получает удовольствие от турнира. Он смотрит все матчи по телевизору», — заявил Инфантино в интервью швейцарскому изданию Blue Sport.

Глава ФИФА объяснил, почему Трамп пока не посещал матчи чемпионата мира лично: «Если он придет на стадион, люди спросят: «Что он делает здесь, когда в мире столько всего происходит?»

Инфантино также отметил, что находится на связи с администрацией президента США, которая, по его словам, отлично справляется с организацией турнира.

Перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией вокруг сборной США разгорелся скандал. Дисциплинарный комитет ФИФА заменил испытательным сроком дисквалификацию лучшего бомбардира американцев Фоларина Балогуна, которую тот должен был отбывать в матче с бельгийцами за полученную ранее красную карточку. Трамп заявил, что звонил главе ФИФА по этому поводу, но не говорил, что тот конкретно должен делать. Инфантино сказал, что дисциплинарный комитет принимает такие решения самостоятельно, он узнает об этом потом. Против допуска Балогуна к матчу высказывались бельгийская федерация, УЕФА и видные футбольные деятели.