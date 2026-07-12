Германия закупает для Украины тысячи ударных дронов

Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных FPV-дронов Shrike для украинской армии, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник.

Дроны производит крупная украинская компания SkyFall. Они оснащены программным обеспечением американской оборонной компании Auterion, которое позволяет им на конечном участке полета автономно наводиться на цель в случае потери связи с оператором.

Глава Auterion Лоренц Майер подтвердил размер заказа — 90 млн евро (103 млн долларов), а также сообщил, что средства поступят от правительства одной из европейских стран. По его словам, часть дронов уже поставлена украинской армии, остальные поступят до конца года.

В SkyFall Reuters подтвердили участие Германии, но не стали комментировать детали. Минобороны Германии и Украины также отказались от комментариев.