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Фермеры довольны… А покупатели смотрят на ценники

парадоксы азербайджанского лета
Ульвия Худиева, собкор
20:10 1554

Наступает вторая половина июля, а цены на арбузы на азербайджанских рынках не опускаются ниже 70–90 гяпик. Для сравнения: в прошлом сезоне килограмм этой ягоды стоил 20–25 гяпик, оптом — еще дешевле.

В этом году на урожай серьезно повлияли затяжные дожди. Но сами бахчеводы ситуацией довольны: продукции мало, зато доход хороший, да и со сбытом никаких сложностей.

Примерно через 20–25 дней на прилавки поступят арбузы из открытого грунта. Покупатели, недовольные нынешними ценниками, ждут удешевления в августе, однако сами аграрии не верят, что в этом сезоне розничная цена опустится ниже 50 гяпик.

Наступает вторая половина июля, а цены на арбузы на азербайджанских рынках не опускаются ниже 70–90 гяпик

Фермеры, с которыми поговорил haqqin.az, вспоминают, что в прошлом году в разгар сезона цена падала местами до 5 гяпик, а из-за дождей урожай у многих погиб прямо на полях. Наученные горьким опытом, в этом году большинство хозяйств либо вовсе отказались от арбузов, либо посадили их по минимуму. Сказался на ценах и экспорт в Россию.

В Сабирабаде на бахче держится значительная часть семей. По оценкам местных жителей, урожайность в этом сезоне просела как минимум на 40 процентов. Сейчас прямо на полях арбузы отдают по 55 гяпик за килограмм. Фермер из села Галагаин Сабирабадского района рассказал, что впервые за последние годы заработал около 20 тысяч манатов и закончит сезон без долгов.

Выращивание арбузов на одном гектаре обходится примерно в 5 тысяч манатов. Первые партии всегда дороже: их растят под пленкой, а это дополнительные затраты. Дальше расходы снижаются, вслед за ними падает и цена. Правда, в этом году на открытом грунте посадили немного, так что богатого урожая ждать не приходится.

Сейчас прямо на полях арбузы отдают по 55 гяпик за килограмм

В Сальянском районе картина схожая — здесь арбузы предлагают по 60–65 гяпик. Сеймуру Исмаилову, по его словам, свою продукцию удалось сбыть по 55: «Те, кто возит арбузы в Россию, сами ходят по полям и скупают товар. В этом году заработать смогли все, кто посадил». При этом Исмаилов признает: урожай напрямую зависит от погоды, а угадать ее удается редко. Ситуация повторяется из года в год: когда продукции мало, а цена высока, все дружно бросаются сажать, в результате рынок перенасыщается, цена падает, и расходы отбить не удается. Либо же происходит ровным счетом обратное. Так что вполне возможно, что в следующем сезоне арбузов посадят с избытком, и стоить они снова будут копейки.

Отдельная «примета» последних лет — исчезновение местных сортов. Аграрии все чаще делают выбор в пользу импортных, а традиционные семена достать уже почти невозможно. Еще пять-шесть лет назад на бахчах росли «Челеби», «Джафархан», «Шабан», «Садай», сегодня от них не осталось и следа. Иностранные сорта берут внешним видом: они крупнее и ярче.

На российском рынке, по словам бахчеводов, пользуется популярностью сорт «Грандис» — крупный, глянцевый, с насыщенной красной мякотью.

В Аграрном страховом фонде сообщили, что за полгода поступили обращения о повреждении урожая на площади 73 тысячи гектаров общей стоимостью 91 миллион манатов

Экономист Акиф Насирли отмечает, что пик «арбузного сезона» в Азербайджане приходится на июль. Сейчас на прилавки идет продукция из Сабирабада, Саатлы, Имишли, Сальяна, Кюрдамира и других районов. Из-за позднего наступления летней погоды и ряда других факторов арбузы пока стоят относительно дорого. Прошлогоднего обвала цен экономист в этом году не ждет. По его прогнозу, цена опустится примерно до 50 гяпик — но не ниже.

Вопросы цен и продаж в компетенцию Министерства сельского хозяйства не входят, однако фермеры, пострадавшие от непогоды, вправе рассчитывать на страховые выплаты.

В Аграрном страховом фонде сообщили haqqin.az, что за полгода поступили обращения о повреждении урожая на площади 73 тысячи гектаров общей стоимостью 91 миллион манатов. Большинство случаев связаны с градом, паводками, штормами и ураганами. Всего фонд страхует 41 вид продукции, включая бахчевые. Что касается арбузов, то затопленными, причем дважды, оказались 15 гектаров, а выплаты по ним составили 107 тысяч 466 манатов.

Фермеры говорят, что впервые за долгое время довольны ценами: можно и кредиты закрыть, и спланировать посевы на будущий год. А вот покупатели, рассматривая цены на прилавках, этого оптимизма пока не разделяют.

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