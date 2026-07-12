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Наркоимперия в самом центре Африки

18:35 926

Оставшиеся в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) наемники ЧВК «Вагнер» создали наркоимперию, специализирующуюся на контрабанде и продаже трамадола, пишет The Wall Street Journal.

Трамадол — синтетический опиоидный анальгетик — применяется в медицине для купирования боли. В высоких дозах действует как стимулятор, из-за этого, отмечает издание, известен как «кокаин для бедных». При обычной медицинской дозировке в 50–100 миллиграммов трамадол в ЦАР нелегально продается в дозировке до 200 миллиграммов на таблетку.

WSJ пишет, что опиоидный анальгетик производят в Индии, оттуда поставляют в Демократическую Республику Конго, затем по реке Убанги — в ЦАР, где наемники ЧВК «Вагнер» контролируют его распространение.

Рост употребления препарата в ЦАР, пишет WSJ со ссылкой на данные Уппсальского университета, совпал с увеличением почти на 20% числа погибших в боях за контроль над районами страны.

Наркоимперия по продаже трамадола, сообщает WSJ, придала ЧВК «Вагнер» «новый импульс после череды неудач». Торговля наркотиками не только приносит доход ЧВК, но и помогает группировке контролировать добычу золота в ЦАР.

В ЦАР, по данным WSJ, находятся около 500 наемников «Вагнера». Издание пишет, что руководит ЧВК сын Евгения Пригожина — Павел.

После мятежа наемников и гибели основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина в 2023 году частная военная компания официально была расформирована. Сообщалось, что оперативную деятельность ЧВК в Африке и на Ближнем Востоке собирались передать Минобороны РФ. Однако «Русская служба Би-би-си» летом 2024 года писала, что в ЦАР ЧВК продолжает осуществлять свою деятельность в прежнем формате.

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